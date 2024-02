V prometni nesreči v okolici Ljubljane umrl 23-letni voznik

Ljubljana, 11. februarja - V petek zjutraj se je na Prešernovi cesti med Volčjim Potokom in Radomljami zgodila prometna nesreča, pri kateri je 23-letni voznik osebnega vozila utrpel hude poškodbe in zaradi njih umrl. Voznik je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal izven vozišča ter trčil v ograjo, so sporočili iz PU Ljubljana.