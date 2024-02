Arsenal napolnil mrežo mestnih tekmecev

London, 11. februarja - Nogometaši Arsenala so v 24. krogu angleškega prvenstva na gostovanju dobro napolnili mrežo mestnega tekmeca West Hama. Zmagali so kar s 6:0 in le en gol jim je zmanjkal, da bi na drugem mestu lestvice prehiteli Manchester City. Z njim so se izenačili tudi po razliki med danimi prejetimi goli, City je pred njim le zaradi več doseženih zadetkov.