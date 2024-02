Celjski policisti v zadnjih dneh trikrat pridržali 55-letnico

Celje, 11. februarja - Celjski policisti so v zadnjih dneh trikrat pridržali 55-letnico, ki je kršila javni red in mir, zaradi sumov storitve kaznivih dejanj pa jo bodo kazensko ovadili. Ženska je prodajalko opraskala po obrazu in ukradla cigarete, v drugi trgovini ni želela plačati sendviča, s polic je metala izdelke, napadla stranko in grozila zaposlenim.