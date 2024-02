Vreme: Ponoči bo rahlo deževalo

Ljubljana, 11. februarja - Ponoči bodo rahle padavine spet zajele večji del države. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli 0, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, rahel dež bo dopoldne povsod ponehal. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Goriškem in ob morju do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V torek, sredo in četrtek bo precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje nad našimi kraji. V višinah k nam še doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih južno in vzhodno od nas deževalo, na severu bo ostalo suho. V ponedeljek bo pretežno oblačno, v krajih južno od nas bodo sprva še rahle padavine.