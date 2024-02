Babnik in Pogačar v zlati sredini, Belac brez reza v Keniji

Nairobi, 11. februarja - Slovenski golfistiki Pia Babnik in Katja Pogačar sta uspešno odigrali prvi turnir sezone v Keniji. Obe sta se uvrstili v rez in na koncu pristali v zlati sredini tekmovalk, ki so po štirih odigranih rundah deležne denarnih nagrad. Manj zadovoljna je bila Ana Belac, ki se po dveh krogih ni prebila v rez.