Britanski kralj z zahvalo za podporo po diagnozi raka

London, 11. februarja - Britanski kralj Karel III. se je v soboto v prvi izjavi za javnost po diagnozi raka zahvalil za vsa sporočila podpore in lepe želje v zadnjih dneh. "Kot vedo vsi, ki jih je prizadel rak, so takšne prijazne misli največja tolažba in spodbuda," je zapisal. 75-letni monarh se je danes prvič po diagnozi pojavil v javnosti, ko se je udeležil maše.