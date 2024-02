Na številko 112 po katastrofalnih poplavah prejeli rekordno število dnevnih klicev

Ljubljana, 11. februarja - Obeležujemo mednarodni dan številke 112, ki je enotna evropska številka za klic v sili. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so lani na številko prejeli 705.989 klicev, kar je 23,5 odstotka več kot leto prej. Po katastrofalnih poplavah 4. avgusta so regijski centri prejeli rekordno število 13.789 klicev v enem samem dnevu.