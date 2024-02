Slovenska ženska štafeta presenetila s finalom na SP v Dohi

Doha, 11. februarja - Slovenske plavalke Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Hana Sekuti so na svetovnem prvenstvu v Dohi poskrbele za prvovrstno presenečenje in se z izidom 3:42,11 kot osme prebile v večerni finale na 4 x 100 m prosto. Začasno so na 17. mestu svetovne lestvice, na olimpijske igre v Parizu pa vodi 16 najboljših časov.