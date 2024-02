Evropsko združenje Slovenijo poziva k uvedbi opozorila 112 znotraj bazne postaje mobilnega operaterja

Ljubljana, 11. februarja - Evropsko združenje številke za klic v sili (EENA) je v danes objavljenem poročilu o stanju številke 112 v državah članicah EU Sloveniji priporočilo nujno uvedbo opozorila 112 pred naravnimi in drugimi nesrečami znotraj bazne postaje mobilnega operaterja. To je v EU obvezno že od leta 2022, uredbo pa je komisija izdala že leta 2018, so spomnili.