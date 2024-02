Uradni rezultati pakistanskih parlamentarnih volitev potrdili zmago stranke nekdanjega premierja Khana

Islamabad, 11. februarja - V Pakistanu so po dveh dneh štetja glasov objavili končne rezultate parlamentarnih volitev, na katerih so največ poslanskih sedežev osvojili neodvisni kandidati, ki jih podpira stranka zaprtega nekdanjega premierja Imrana Khana (PTI). Kandidati povezani s Khanom so osvojili 101 od 266 poslanskih sedežev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.