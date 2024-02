Odpovedali moški slalom v Banskem

Bansko, 11. februarja - Moški slalom za točke svetovnega pokala v Banskem v Bolgariji so po startni številki 31 zaradi neugodnih vremenskih razmer najprej prekinili in nato po daljšem premoru odpovedali. Tekmo so odpovedali tik pred nastopom slovenskega tekmovalca Žana Kranjca, ki je imel startno številko 32 in je tako ostal brez drugega nastopa na slalomu v sezoni.