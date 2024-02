Slovenska mešana skakalna ekipa srebrna zadnji dan MSP

Planica, 11. februarja - Zadnji dan mladinskega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici je slovenska reprezentanca osvojila še eno medaljo. Srebro so na mešani ekipni tekmi priskakali Taja Bodlaj, Jaka Drinovec, Tina Erzar in Rok Masle. Zaostali so le za Avstrijo, ki je zbrala 3,9 točke več.