Avstrija prva na tekmi dvojic v Lake Placidu, Kos in Prevc šesta

Lake Placid, 11. februarja - Avstrija (809,2 točke) je zmagala na superekipni tekmi dvojic za svetovni pokal smučarskih skakalcev v Lake Placidu v ZDA. Michael Hayböck in Stefan Kraft sta bila le dve desetinki pred Nemcema Philippom Raimundom in Andreasom Wellingerjem. Slovenca Lovro Kos in Domen Prevc sta bila šesta med 11 reprezentancami (739,9).