Pregled - šport, 10. 2. (sobota)

Ljubljana, 10. februarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 10. februarja.

LAKE PLACID - Slovenski smučarski skakalec Lovro Kos je zmagal na prvi tekmi za svetovni pokal v Lake Placidu v ZDA in prvič slavil v pokalu. Na 19. mestu je bil Domen Prevc, preostali Slovenci se niso uvrstili v finale.

BANSKO - Švicar Marco Odermatt je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Banskem. Žan Kranjec je osvojil končno peto mesto .

LJUBLJANA - Nogometaši nadaljujejo prvenstvo. V 20. krogu je drugouvreščena Olimpija igrala neodločeno 2:2 z Rogaško, Domžale so izgubile z Bravo Kostelom z 1:3, Koper s Kalcer Radomljami z 0:1. Vodilno Celje v nedeljo gosti Muro, Maribor pa Aluminij.

ESBJERG - Rokometašice Krima Mercatorja so v 13. krogu lige prvakinj na Danskem izgubile proti Esbjergu z 21:29. Ljubljanska ekipa se bo v zadnjem krogu čez teden dni doma pomerila s poljskim Lubinom.

LEVERKUSEN - Nogometaši Bayerja Leverkusna so v derbiju vodilnih ekip nemške bundeslige ugnali velikana Bayern München kar s 3:0 (1:0) in prednost na lestvici povišali na pet točk. Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom pa je na gostovanju pri Augsburgu iztržil remi 2:2. Šeško je dosegel drugi gol za Leipzig.

MADRID - Nogometaši Real Madrida so prepričljivo dobili derbi 24. kroga španskega prvenstva proti Gironi s 4:0. Po devetnajsti zmagi imajo pred slednjo zdaj pet točk prednosti.

NOVE MESTO - Norvežan Sturla Holm Laegreid je osvojil naslov svetovnega prvaka v sprintu na prvenstvu v Novem Mestu na Češkem. Na 10-kilometrski tekmi je do zmage prišel po zaslugi brezhibnega streljanja. Prvi favorit Johannes Thingnes Boe je zgrešil eno tarčo ter zamudil 18. zlato na SP v karieri. Najboljši Slovenec je bil Jakov Fak na 27. mestu.

ANDORRA LA VELLA - Švicarka Lare Gut-Behrami je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal v Soldeuu. Z zmago je ob odsotnosti Američanke Mikaele Shiffrin prevzela vodstvo v seštevku zime. Točke sta osvojili tudi Slovenki. Neja Dvornik je bila 17., Ana Bucik je tekmo končala na 21. mestu.

DOHA - Nogometaši Katarja so drugič zapovrstjo osvojili naslov azijskega prvaka. V finalu so v domačem Lusailu premagali Jordanijo s 3:1 (1:0).

ISTANBUL - Anej Čurin Prapotnik v teku na 60 m ter Filip Jakob Demšar in Nika Glojnarič na 60 m ovire so na dvoranskem atletskem prvenstvu v Istanbulu osvojili zlate medalje. Rok Ferlan je bil na 400 m srebrn, bronasta pa Veronika Sadek na 800 m.

MURCIA - Slovenski kolesar Jan Tratnik je v svojem uvodu sezone osvojil drugo mesto na enodnevni dirki po Murcii. Kolesar ekipe Visma Lease a Bike je na 198,7 kilometra dolgi preizkušnji zaostal le za zmagovalcem Avstralcem Benom O'Connorjem.