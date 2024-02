Kamničani v krizi, Mariborčani v naletu

Ljubljana, 10. februarja - Šesti krog modre skupine 1. DOL za moške je prinesel novo presenečenje. Vodilna ekipa prvenstva Calcit Volley je zabeležila drugi zaporedni poraz, po Hiša na kolesih Triglavu ga je ugnal še Maribor, in to v Kamniku gladko s 3:0. Mariborčani so že v prejšnjem krogu v Tivoliju namučili ACH Volley, ki je danes zanesljivo premagal Panvito Pomgrad.