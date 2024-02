Izidi biatlona

* Izidi, sprint moški, 10 km: 1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 25:23,9 (0) 2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 3,5 (1) 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 18,6 (1) 4. Eric Perrot (Fra) 28,9 (1) 5. Sebastian Samuelsson (Šve) 36,6 (0) 6. Tarjei Boe (Nor) 37,5 (2) 7. Johannes Dale Skjevdal (Nor) 38,2 (2) 8. Quentin Fillon Maillet (Fra) 40,7 (1) 9. Emilien Jacquelin (Fra) 55,4 (1) 10. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:03,3 (1) ... 27. Jakov Fak (Slo) 2:18,9 (1) 34. Lovro Planko (Slo) 2:48,5 (2) 47. Anton Vidmar (Slo) 3:17,7 (2) 65. Miha Dovžan (Slo) 4:47,0 (1)