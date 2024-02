Gol Šeška, Openda zapravil zmago Leipziga

Augsburg, 10. februarja - Nogometaši Leipziga so v 21. krogu nemške bundeslige zapravili zmago na gostovanju v Augsburgu (2:2). Po golu Benjamina Šeška z glavo so v 52. minuti povedli z 2:1, v končnici pa je Lois Openda, ki je v 39. minuti zadel za 1:1, izgubil dvoboj z domačim vratarjem Finnom Dahmenom in zapravil enajstmetrovko za zmago.