Planica, 10. februarja - Za najboljši slovenski izid na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Planici so predzadnji dan tekmovanja poskrbeli skakalci. Žiga Jančar, Rok Masle, Jaka Drinovec in Enej Faletič so na ekipni tekmi s 864,4 točke zasedli četrto mesto.