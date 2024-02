Pregled - svet, 10. 2. (sobota)

GAZA - Po podatkih ministrstva za zdravje v enklavi je bilo ponoči na območju Gaze skupno ubitih najmanj 110 Palestincev, od tega 25 v Rafi. Skupno število smrtnih žrtev med Palestinci je medtem preseglo 28.000. Izraelska vojska je kljub opozorilom mednarodne skupnosti še okrepila napade na Rafo na skrajnem jugu Gaze, kamor se je v zadnjih mesecih pred nasiljem zateklo več kot milijon Palestincev. To je med Palestinci dodatno okrepilo strahove pred bližajočo se kopensko ofenzivo. Kot je opozoril Hamas, bi morebitna izraelska kopenska operacija v Rafi lahko povzročila na desettisoče mrtvih in ranjenih.

DAMASK - V izraelskem raketnem napadu na stanovanjsko sosesko v bližini sirske prestolnice Damask so bili ponoči po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice ubiti trije ljudje, več pa je ranjenih. Tarča napada naj bi bila premožna soseska zahodno od Damaska, v kateri živijo visoki vojaški in drugi uslužbenci. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na sirske državne medije, je izraelska vojska izvedla napad iz smeri okupirane Golanske planote, tarča pa so bile točke na podeželju v okolici Damaska. Sirska protiletalska obramba je odgovorila in prestregla nekaj izstrelkov.

HARKOV - Ruski brezpilotni letalniki so napadli mesto Harkov na vzhodu Ukrajine. Pri tem je bilo po navedbah tamkajšnjega guvernerja Olega Sinegubova ubitih sedem ljudi, med njimi trije otroci. Kot je dejal župan Harkova Igor Terehov, so drni med drugim zadeli bencinsko črpalko, pri čemer se je goreče gorivo razširilo na 14 stanovanjskih stavb ter jih uničilo. Okoliške hiše je moralo zapustiti najmanj 50 ljudi, požar pa je zajel obsežno območje.

BRUSELJ - Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic EU so dosegli politični dogovor o novih evropskih javnofinančnih pravilih, ki so jasnejša in prožnejša od sedanjih ter prilagojena posamezni članici. Nova pravila bodo začeli uporabljati prihodnje leto. Članice bodo svoje cilje na področju javnih financ, ukrepe za naslovitev makroekonomskih neravnovesij ter prednostne reforme in investicije opredelile v srednjeročnih načrtih fiskalne politike, ki bodo nato potrjeni na ravni EU. Prve bodo morale oddati do 20. septembra. Dogovor za članice z dolgom nad 90 odstotki BDP predvideva povprečno znižanje deleža javnega dolga za eno odstotno točko BDP na leto, za tiste z javnim dolgom med 60 in 90 odstotki pa za 0,5 odstotne točke.

BRUSELJ - Belgijska policija je preiskavo v okviru afere Katargate razširila na novo osumljenko. V zvezi s škandalom, ki je pred več kot letom dni razkril poskuse vplivanja Katarja in Maroka na odločitve Evropskega parlamenta in omajal ugled te ustanove, je zaslišala belgijsko evroposlanko Mario Areno, je potrdilo tožilstvo. Vpletenost evroposlanke iz vrst socialistov v afero je bila več mesecev predmet ugibanj, a je Arena to vztrajno zanikala. Policija je doslej zbirala informacije o njenih povezavah s Pierom Antoniom Panzerijem, nekdanjim evroposlancem, ki je s tožilstvom sklenil sporazum v zameno za krajšo zaporno kazen. Julija lani je izvedla hišno preiskavo na domu Arene.

SARAJEVO - Vlada BiH je javni radioteleviziji BHRT ta teden dodelila dva milijona evrov sredstev, so poročali regionalni mediji. S tem je vlada, ki je po milijon evrov in pol evrov namenila tudi javnima servisoma v entitetah, preprečila propad medija in izpolnila eno od prednostnih nalog za pristop k pogajanjem z EU. BHRT je od januarja brez financiranja, potem ko je RTV Federacije BiH prenehala izpolnjevati zakonsko obveznost nakazovanja polovice zbrane naročnine državljanov na njen račun. RTV Republike srbske te obveznosti ne izpolnjuje že od leta 2017.

ISLAMABAD - V Pakistanu je stranka zaprtega nekdanjega premierja Imrana Khana Pakistan Tehrik-e-Insaf razglasila zmago na parlamentarnih volitvah in napovedala oblikovanje vlade. Ob tem je zavrnila navedbe nekdanjega premierja Navaza Šarifa, ki je včeraj zatrdil, da je največ glasov osvojila njegova Muslimanska liga, a ne dovolj, da bi samostojno vladala. Po podatkih pakistanske volilne komisije sicer rezultati iz številnih volilnih okrožij še niso znani.

MANILA - Filipine je stresel močan potres, zaradi česar so morali reševalci ustaviti iskanje morebitnih preživelih pod plazom, ki se je v torek sprožil na jugu otoka Mindanao in terjal najmanj 28 žrtev. Reševalci so se morali začasno umakniti z območja, kjer še vedno pogrešajo več kot 70 ljudi. O morebitni dodatni škodi ali žrtvah potresa z magnitudo 5,8 za zdaj ne poročajo. Žarišče potresa je bilo kakih 150 kilometrov severno od plazišča. Doslej so izpod gmote materiala rešili okoli 30 ljudi.