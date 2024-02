Izidi veleslaloma alpskih smučarjev v Banskem

* Izidi, po finalni vožnji: 1. Marco Odermatt (Švi) 2:15,75 1:10,09 1:05,66 2. Alexander Steen Olsen (Nor) 2:16,66 +0,91 1:10,44 1:06,22 3. Manuel Feller (Avt) 2:16,83 +1,08 1:10,56 1:06,27 4. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:17,04 +1,29 1:10,94 1:06,10 5. Žan Kranjec (Slo) 2:17,22 +1,47 1:10,96 1:06,26 6. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:17,24 +1,49 1:11,44 1:05,80 7. Loic Meillard (Švi) 2:17,26 +1,51 1:10,98 1:06,28 8. Thomas Tumler (Švi) 2:17,34 +1,59 1:11,53 1:05,81 9. Filip Zubčić (Hrv) 2:17,50 +1,75 1:10,83 1:06,67 10. Filippo della Vite (Ita) 2:17,76 +2,01 1:12,05 1:05,71 ... * Svetovni pokal, razvrstitev, moški: - skupno (25/39): 1. Marco Odermatt (Švi) 1506 točk 2. Cyprien Sarrazin (Fra) 684 3. Manuel Feller (Avt) 669 4. Loic Meillard (Švi) 514 5. Vincent Kriechmayr (Avt) 487 6. Marco Schwarz (Avt) 464 7. Henrik Kristoffersen (Nor) 440 8. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 440 9. Dominik Paris (Ita) 426 10. Nils Allegre (Fra) 372 ... 22. Žan Kranjec (Slo) 271 78. Miha Hrobat (Slo) 56 130. Martin Čater (Slo) 6 ... - veleslalom (6/11): 1. Marco Odermatt (Švi) 600 točk 2. Filip Zubčić (Hrv) 314 3. Žan Kranjec (Slo) 271 4. Alexander Steen Olsen (Nor) 218 . Henrik Kristoffersen (Nor) 218 6. Marco Schwarz (Avt) 210 7. Manuel Feller (Avt) 179 8. Loic Meillard (Švi) 168 9. Joan Verdu (And) 141 10. Alexis Pinturault (Fra) 130 . Alexander Schmid (Nem) 130 ...