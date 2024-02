Vlada BiH z dvema milijonoma evrov rešila javno radiotelevizijo

Sarajevo, 10. februarja - Svet ministrov Bosne in Hercegovine je javni radioteleviziji BHRT na izredni seji dodelil dva milijona evrov sredstev, so v petek poročali regionalni mediji. S tem je vlada, ki je po milijon evrov in pol evrov namenila tudi javnima servisoma v entitetah, preprečila propad tega medija in izpolnila eno od prednostnih nalog na poti v EU, dodajajo.