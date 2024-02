Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 10. februarja - Danes bo pretežno oblačno. Občasno bo rahlo deževalo, pogosteje v južnih in zahodnih krajih. Na severovzhodu bo večji del dneva spremenljivo oblačno in še suho. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo dež okrepil in zajel vso Slovenijo.

V nedeljo bo sprva še oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od juga slabele in ponekod ponehale, pojavljale se bodo krajevne plohe. Meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov. Temperature bodo večinoma od 7 do 12, v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. V noči na torek bo nastalo nekaj krajevnih ploh, v torek čez dan pa se bo razjasnilo.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem je globoko ciklonsko območje. Z južnimi vetrovi doteka k nam topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, v krajih zahodno in južno od nas bo deževalo. Pihal bo veter južnih smeri. V nedeljo se sprva oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od juga slabele in ponekod že ponehale.

Biovreme: V soboto in nedeljo bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.