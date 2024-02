Močan potres na Filipinih ustavil iskanje preživelih pod plazom

Manila, 10. februarja - Filipine je davi stresel močan potres, zaradi česar so morali reševalci ustaviti iskanje morebitnih preživelih pod plazom, ki se je v torek sprožil na jugu otoka Mindanao in terjal najmanj 28 žrtev. Reševalci so se morali začasno umakniti z območja, kjer še vedno pogrešajo več deset ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.