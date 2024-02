New York, 10. februarja - Kanadska franšiza v severnoameriškem hokejskem prvenstvu Edmonton Oilers je vpisala 30. zmago v sezoni lige NHL. Naftarji so ponoči s 5:3 premagali Anaheim Ducks. Izkazal se je Evander Kane, ki je dosegel svoj drugi "hat trick" v tej sezoni in osmega v karieri.