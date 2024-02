Boston do 40. zmage v sezoni, poraz prvakov

Boston, 10. februarja - Vodilna ekipa severnoameriške lige NBA Boston Celtics je ponoči dosegla 40. zmago v sezoni, po tem ko je doma s 133:129 slavila proti Washington Wizards. Uspešni so bili tudi košarkarji Milwaukee Bucks, ki so s 120:84 nadigrali Charlotte Hornets, medtem ko so prvaki lige Denver Nuggets izgubili v Sacramentu s 106:135.