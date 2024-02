Borzni indeksi Wall Streeta nadaljujejo s tedenskimi nizi rasti

New York, 10. februarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili nov uspešen teden, pri čemer je širši indeks S&P 500 napredoval že 14. teden zapored in prvič doslej presegel vrednost 5000 točk. Nasdaq je blizu rekorda iz leta 2021, Dow Jones ga je dosegel v četrtek, nato pa se v petek malce znižal.