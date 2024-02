Izidi smučarskega teka v Canmoru (2)

* Izidi: - moški, 15 km prosto, skupinski start: 1. Simen Hegstad Krüger (Nor) 36:06,5 2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) + 9,8 3. Mika Vermeulen (Avt) 10,3 4. Friedrich Moch (Nem) 11,1 5. Jens Burman (Šve) 12,4 6. Jules Lapierre (Fra) 13,4 ... - skupno (22/34) 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1726 točk 2. Erik Valnes (Nor) 1351 3. Paal Golberg (Nor) 1218 4. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1188 5. Friedrich Moch (Nem) 947 6. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 916 ... 87. Miha Šimenc (Slo) 88 ...