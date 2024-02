Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 2.)

Ljubljana, 9. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o sestanku ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić s predstavniki kmetov, ki s protesti opozarjajo na nevzdržne razmere v panogi, kot so cene pridelkov, obdavčitve, konkurenca iz uvoza in stroga okoljska pravila.