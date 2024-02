London, 11. februarja - Cene kakava so v petek tako na borzi v Londonu kot v New Yorku dosegle nove rekordne vrednosti. Dvig cen povzroča omejena ponudba kakava iz največjih pridelovalk Gane in Slonokoščene obale, za kar so krive neugodne vremenske razmere, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.