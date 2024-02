Ministrstvo odobrilo enkratni solidarnostni dodatek kmetom po poplavah

Ljubljana, 9. februarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 14 kmetom izdalo odločbe za enkratni solidarnostni dodatek zaradi škode na stanovanjskih objektih po lanskih poplavah. Prejeli bodo po približno 670 evrov. Prejeli so sicer 55 vlog, so danes sporočili z ministrstva.