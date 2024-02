RTVS po prijavi zaradi Evrovizije na KPK: Ni bistvenih razlik med lanskim in letošnjim izborom

Ljubljana, 9. februarja - Ni bistvenih razlik med lanskim in letošnjim izborom, so za STA pojasnili na RTV Slovenija po tem, ko so zaradi domnevnih nepravilnostih pri izvedbi natečaja za izbor letošnjega evrovizijskega predstavnika dobili prijavo na komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Da na tekmovanje pošljejo Raiven, so se odločili po glasovanju mednarodne komisije.