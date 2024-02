Umrl Badinter, vodja mednarodne arbitražne komisije o razpadu Jugoslavije

Pariz, 9. februarja - V 96. letu starosti je danes umrl francoski pravnik in politik Robert Badinter, ki je med drugim znan po tem, da je vodil mednarodno arbitražno komisijo, ki je leta 1991 objavila stališče, da je SFRJ razpadla in da ni šlo za odcepitev posameznih republik. Ugotovitve komisije pa so odprle pot za mednarodno priznanje Slovenije.