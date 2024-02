Za hip razstavili ukradenega Van Gogha, vrnjenega v vrečki Ikea

Rotterdam, 11. februarja - V minulem tednu so prvič po vrnitvi prikazali dragoceno sliko Vincenta van Gogha, ki so jo pred leti ukradli iz muzeja blizu Amsterdama in nato vrnili nizozemskemu preiskovalcu v vrečki Ikea. Olje na platnu iz leta 1884, vredno do šest milijonov evrov, so razkrili medijem v Rotterdamu, pri tem so bile vidne tudi poškodbe, ki so nastale ob kraji.