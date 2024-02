Trasa za nasipe ob Muri kljub intenzivnim pogovorom še ni določena

Črenšovci/Lendava/Beltinci, 9. februarja - Trasa za nasipe ob Muri v občinah Črenšovci, Lendava in Beltinci še ni določena, čeprav naj bi bila dokumentacija za gradnjo nasipov urejena že do konca oktobra 2023. Vodja protipoplavnih ukrepov na Direkciji RS za vode Brankica Kropf je za STA dejala, da so usklajevanja trase zelo zahtevna in intenzivna.