Policija potrdila smrt pogrešanega 55-letnega nemškega državljana

Bovec, 9. februarja - Policija preklicuje iskanje pogrešanega 55-letnega nemškega državljana, za katerim se je avgusta lani v Bovcu izgubila vsaka sled. V torek so namreč s pomočjo rezultatov forenzične preiskave potrdili identiteto trupla, ki so ga našli decembra lani na težko prehodnem terenu med Zavrzelnim in Ravnim Lazom, so sporočili s PU Nova Gorica.