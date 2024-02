Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 9. februarja - Nevarnost snežnih plazov je zmerna, 2. stopnje. V visokogorju, nad okoli 1900 metrov, bo danes snežilo, zaradi večje količine novega snega se bo v Julijcih in zahodnih Karavankah nevarnost snežnih plazov popoldne povišala in bo znatna, 3. stopnje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Veter bo na severnih straneh pobočij gradil klože, obstaja nevarnost spontanega proženja. Pod višino okoli 1900 metrov bodo zaradi odjuge možni manjši do srednje veliki plazovi mokrega snega.

V sredogorju je snežna odeja zmehčana in se tali zaradi odjuge. V visokogorju na staro podlago pada novi sneg. Jugozahodni veter gradi zamete na severnih straneh.

Danes bo oblačno in megleno s padavinami, ki jih bo največ v Julijcih, meja sneženja bo na višini okoli 1900 metrov nadmorske višine. Pihal bo zmeren do močan jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 2 stopinji Celzija, na 2500 metrov pa okoli -3 °C. Tudi v soboto bo oblačno in megleno s padavinami, meja sneženja bo med 1800 in 2000 metrov nadmorske višine. Sprva bo še pihal zmeren do močan jugozahodnik, čez dan bo veter počasi slabel. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 2 stopinji Celzija, na 2500 metrov pa okoli -3 stopinje Celzija. V nedeljo bo oblačno in deževno, višina snežne meje se bo čez dan spuščala. Popoldne bodo padavine oslabele. V ponedeljek bo oblačno in nekoliko hladneje, možne so še snežne plohe.

Do nedelje bo v visokogorju Julijcev verjetno zapadlo več kot meter snega, na območju Kamniško Savinjskih Alp pa verjetno okoli 80 centimetrov. Veter bo novi sneg napihal v zamete. Nevarnost snežnih plazov v visokogorju bo zaradi novega snega v soboto in nedeljo znatna, 3. stopnje. Glavni težavi bosta novi sneg in napihan sneg. Pod višino okoli 1900 metrov se bo zaradi dežja zmanjšala stabilnost vrhnjih plasti snežne odeje, ki se bodo predvsem na strmih in travnatih pobočjih splazile kot plazovi mokrega sprijetega in tudi nesprijetega snega.