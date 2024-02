Dunajska tramvaja odeta v barve slovenskega turizma

Dunaj, 10. februarja - Februarja in marca bosta po Dunaju vozila dva posebna tramvaja, odeta v barve slovenskega turizma in opremljena s sloganom I feel Slovenia. Gre za kampanjo predstavništva Slovenske turistične organizacije (STO) v Avstriji, s katero želijo Dunajčanom približati predvsem wellness in zdraviliško ponudbo Slovenije.