Denzel Washington in Spike Lee bosta združila moči v filmu High and Low

Los Angeles, 12. februarja - Igralec Denzel Washington in režiser Spike Lee bosta znova združila moči za priredbo filma legendarnega japonskega režiserja Akire Kurosawe, je sporočila družba Apple. Kriminalni triler High and Low bodo začeli snemati marca. Po odmevnih uspešnicah, kot je denimo Malcolm X, bo to peti Leejev film z Washingtonom v glavni vlogi.