V spopadih zaradi rušenja mošeje na severu Indije štirje mrtvi

New Delhi, 9. februarja - Po tem ko so oblasti v mestu Haldwani v zvezni državi Utarančal na severu Indije zaradi domnevne nezakonite gradnje porušile mošejo in versko šolo, so v četrtek v spopadih med protestniki in policijo umrli najmanj štirje ljudje. Poškodovanih je več sto protestnikov in policistov, oblasti pa so uvedle policijsko uro, poroča BBC.