Omejitev obiskov v celjski bolnišnici

Do preklica tega ukrepa so obiski na tem oddelku prepovedani. Omejitev obiskov ne velja za kritično bolne in umirajoče paciente, pri katerih so ves čas omogočeni obiski po presoji zdravnika. Obiskovalce teh pacientov prosijo, da med obiskom upoštevajo navodila zdravstvenega osebja, priporočajo uporabo zaščitne obrazne maske.

Hkrati opozarjajo, da še vedno velja tudi decembra uvedena omenitev obiskov na vseh ostalih bolnišničnih oddelkih in sicer na eno zdravo osebo, so še sporočili iz celjske bolnišnice.