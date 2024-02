Občina Lendava kupila atelje Štefana Galiča

Lendava, 9. februarja - Župan Občine Lendava Janez Magyar je ta teden podpisal pogodbo o nakupu ateljeja Štefana Galiča, akademskega slikarja in grafika svetovnega formata, ki bi letos januarja dopolnil 80 let. Občina je pogodbo podpisala z umetnikovim bratom Tomažem Galičem. Za nepremičnino in premično premoženje je odštela 50.000 evrov.