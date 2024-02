Na Filipinih izpod plazu po več kot 48 urah rešili dva otroka

Manila, 9. februarja - Filipinski reševalci so izpod smrtonosnega plazu, ki se je v torek sprožil na jugu otoka Mindanao in terjal najmanj 15 žrtev, rešili triletno deklico in dvomesečnega dojenčka. Otroka je plaz zakopal pod debelo plastjo zemlje in kamenja, filipinske oblasti pa so njuno rešitev označile za čudež, poroča nemška tiskovna agencija dpa.