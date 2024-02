Mladina o imenovanju na položaje (9. 2.)

Ljubljana, 9. februarja - Grega Repovž v komentarju Na vrsti je premier piše o imenovanju ljudi sumljivega slovesa na pomembne položaje. Avtor meni, da je to v slovenski politiki in kadrovanju pogosta praksa. Poudarja, da je za vlado, premierja in koalicijo afera na pravosodnem ministrstvu prelomni trenutek, ki bi moral prinesti spremembe.