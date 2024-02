Moški v Švici na vlaku več ur zadrževal talce

Lozana, 9. februarja - Švicarska policija je v četrtek zvečer ubila moškega, ki je, oborožen z nožem in sekiro, na regionalnem vlaku več kot štiri ure zadrževal 14 potnikov in strojevodjo, so sporočili z generalnega tožilstva in dodali, da so talci nepoškodovani. Identitete napadalca še niso uradno potrdili, kot tudi ne motiva za napad, poročajo tuje tiskovne agencije.