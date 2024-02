Vreme: Oblačno z občasnimi padavinami

Ljubljana, 9. februarja - Danes bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na zahodu, na severovzhodu bo večji del dneva še suho. Še bo pihal južni do jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 4 do 13, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija. Padavine se bodo zvečer razširile nad vso Slovenijo.

Obeti: V nedeljo bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine oslabele, pojavljale se bodo plohe. V ponedeljek bo oblačno, rahel dež bo ponehal.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki se širi proti našim krajem. Z jugozahodnikom nad naše kraje priteka topel in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Večinoma bo oblačno, v sosednjih pokrajinah Italije in v Kvarnerju ter Gorskem Kotarju bo deževalo. Pihal bo zmeren do močan jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo. V soboto bo oblačno, v krajih zahodni in južno od nas bo deževalo, drugod bo še večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu okrepljen jugo.

Biovreme: V petek in soboto bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.