Dvoboj vodilnih ekip v NHL Bostonu

Boston, 9. februarja - V obračunu vodilnih ekip vzhodne in zahodne konference v severnoameriški ligi NHL so hokejisti Boston Bruins s 4:0 premagali Vancouver Canucks in se z današnjimi tekmeci točkovno izenačili na vrhu razpredelnice. Tako Boston kot Vancouver imata namreč po 73 točk oziroma pet točk naskoka pred zasledovalci v svojih konferencah.