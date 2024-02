* Izidi: Boston Bruins - Vancouver Canucks 4:0 Florida Panthers - Washington Capitals 4:2 New Jersey Devils - Calgary Flames 3:5 Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 4:1 Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 5:2 New York Islanders - Tampa Bay Lightning 6:2 Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 2:3 * Lestvice - vzhodna konferenca: - atlantska skupina: 1. Boston 32 10 9 178:132 73 2. Florida 32 15 4 163:131 68 3. Toronto 26 15 8 173:157 60 4. Tampa Bay 27 20 5 178:173 59 5. Detroit 26 18 6 176:161 58 6. Montreal 21 21 8 141:177 50 7. Buffalo 22 24 4 147:157 48 8. Ottawa 20 25 2 158:170 42 - metropolitanska skupina 1. NY Rangers 32 16 3 166:144 67 2. Carolina 29 16 5 170:149 63 3. Philadelphia 27 19 6 153:150 60 4. NY Islanders 22 17 12 152:170 56 5. Pittsburgh 23 17 7 141:126 53 6. New Jersey 25 21 3 169:176 53 7. Washington 22 20 7 119:155 51 8. Columbus 16 24 10 148:184 42 - zahodna konferenca: - centralna skupina 1. Dallas 31 14 6 189:157 68 2. Colorado 32 16 4 196:165 68 3. Winnipeg 30 14 5 149:116 65 4. St Louis 26 21 2 141:153 54 5. Nashville 26 23 2 153:160 54 6. Arizona 23 23 3 145:150 49 7. Minnesota 22 23 5 151:167 49 8. Chicago 14 35 2 106:179 30 - pacifiška skupina 1. Vancouver 34 12 5 189:133 73 2. Vegas 31 15 6 169:141 68 3. Edmonton 29 16 1 161:127 59 4. Los Angeles 23 15 10 152:132 56 5. Calgary 24 22 5 158:159 53 6. Seattle 21 19 10 140:147 52 7. Anaheim 18 30 2 129:170 38 8. San Jose 14 32 5 107:199 33