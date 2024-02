Dončićevih 39 točk ob zmagi v Madison Square Gardnu

New York, 9. februarja - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob zmagi svojih Dallas Mavericks proti New York Knicks s 122:108 v severnoameriški ligi NBA dosegel 39 točk. Teksašani so v sloviti dvorani Madison Square Garden končali serijo treh zaporednih gostovanj s prav toliko zmagami, kar se je zgodilo prvič po decembru 2019.