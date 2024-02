Fifa namigovanja o modrih kartonih na najvišji ravni označila za napačna

Zürich, 8. februarja - Mednarodna nogometna zveza Fifa je na družbenih omrežjih namigovanja medijev o uvedbi modrih kartonov na najvišji ravni označila za "napačna in preuranjena". Številni mediji, med njimi tudi španska Marca in britanski Telegraph, so danes namigovali, da bo Mednarodni odbor za nogometna pravila (Ifab) v petek predstavil idejo o začasnih kaznih.