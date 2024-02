Pregled - šport, 8. 2. (četrtek)

PARIZ - Evropska nogometna zveza Uefa je v Parizu izžrebala skupine za četrto izvedbo lige narodov. Slovenija bo igrala v skupini 3 lige B skupaj z Avstrijo, Norveško in s Kazahstanom. Tekmovanje se bo začelo septembra. Poleg slovenske skupine B3 so v skupini B1 še Češka, Ukrajina, Albanija in Gruzija, v B2 Anglija, Finska, Irska in Grčija ter v B4 še Wales, Islandija, Črna gora in Turčija. V najvišje rangirani ligi A bodo v skupini 1 igrale reprezentance Hrvaške, Portugalske, Poljske ter Škotske, v skupini 2 so Italija, Belgija, Francija in Izrael, v skupini C Nizozemska, Madžarska, Nemčija ter Bosna in Hercegovina, v skupini 4 pa so Španija, Danska, Švica in Srbija. Vsaka ekipa bo igrala šest tekem, po tri doma in v gosteh. Tekme skupinskega dela bodo od 5. do 7. septembra, od 8. do 10. septembra, od 10. do 12. oktobra, od 13. do 15. oktobra, od 14. do 16. novembra ter od 17. do 19. novembra.

PARIZ - Predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin je po kongresu v Parizu, na katerem so potrdili spremembo statuta glede podaljšanja predsedniškega mandata, kar bi mu potencialno dovolilo novo kandidaturo na kongresu 2027, razkril, da čez tri leta ne bo več kandidiral za prvega moža evropske zveze. Kot je pojasnil Čeferin na novinarski konferenci po kongresu, se je za to, da ne bo več kandidiral, odločil že pred približno pol leta.

BOLZANO - Slovenska hokejska reprezentanca je prvo od dveh prijateljskih tekem z Italijo v Bolzanu dobila s 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). Z istim tekmecem se bodo izbranci selektorja Eda Terglava pomerili še v petek v Val Gardeni.

LJUBLJANA - Košarkarji Reala iz Madrida so v 26. krogu evrolige izgubili proti Armaniju Milanu s 76:81. To je bil četrti poraz Madridčanov v dosedanjem poteku rednega dela evroligaške sezone. Na današnjih tekmah je debitiral slovenski mladenič Vit Hrabar, ki je v dresu Baskonie ob zmagi proti Asvelu odigral prvih 48 sekund, a ostal brez točke.

RASNOV - Smučarske skakalke bi morale naslednji konec tedna nastopiti na tekmah svetovnega pokala v romunskem Rasnovu. Kot so sporočili iz Mednarodne smučarske zveze Fis, sta tekmi 17. in 18. februarja odpovedani zaradi slabih snežnih razmer.

SILVERSTONE - Sloviti Silverstone, na katerem dirkači formule 1 nastopajo vse od začetkov leta 1950, bo tudi v prihodnjem desetletju ostal del tega tekmovanja. Vodstvo formule 1 je danes sporočilo, da so podaljšali pogodbo s prireditelji britanske dirke do leta 2034.

MILANO - Organizatorji naslednjih zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo so dve leti pred igrami razkrili maskoti. Po več kot 1600 projektih v javni anketi sta zmagala hermelina. Tina, hermelin s svetlim plaščem, bo maskota olimpijskih iger, njen brat Milo z rjavim plaščem pa bo maskota paraolimpijskih.

DALLAS - Ob 21. uri se je iztekel rok za menjave igralcev v severnoameriški ligi NBA. Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića so v svoje vrste po poročanju ESPN in The Athletic pripeljali Daniela Gafforda iz vrst Washington Wizards in PJ Washingtona iz Charlotte Hornets.